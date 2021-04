Der Rebbe Elimelekh 25 versions from all over the world presented by SaveTheMusic.

“Der Rebbe Elimelekh” is a Yiddish song written in 1927 by Moyshe Nadir and loosely based on the song Old King Cole.

1. Mongolia: Amalia Rubin – Der Rebbe Elimelech

2. Austria: Theodore Bikel – Der Rebe Elimelech

3. USA: Itzshak Perlman – As der Rebbe Elimelech is gevoyrn asoi freylach

4. USA: Jan Pierce- Der Rebbe Elimelech

5. Poland: Jewish Klezmer – The Rabbi Elimelekh Dance Medley

6. France: Talila and Kol Aviv – Talila & Kol Aviv – Der Rebbe Elimelech (live in France, 1977)

7. Metallica: Gevolt – gevolt der rebe elimelekh

8. France: Hassidic Dance – Rebbe Elimelech & Israeli dance – France, 1965

9. Check Republic: Einat Betzalel – Folktune

10. Poland: Espe – Az der Rebbe Elimélech

11.Switserland: Franz Bannwart – Az der Rebbe Elimélech

12. Instrumental: Benedict Silverman – Rabbi Elimelech

13. Alburquerque New Mexico: The New Shtetl Band – Rebbe Elimelech

14. NY: klezmer New Shtetl Band -Rebbe Elimelech

15. Holland: Mung del Fuego – Rebbe elimelech 1993

16. Berlin: Berliner Moment – Polkageist

17. Turkey: Müthiş yorum – İlker Eser

18. Slovenia: Preßburger Klezmer Band – Az der rebe Elimeylekh

19. Los Angeles, USA: Mendy Patinkin – Rabbi Elimeylekh

20. France: Hassidic Dance -Rebbe Elimelech & Israeli dance

21. Brazil: Magalnik Klezmer band – “Der Rabbi Elimelech”

22. NY: Sixth Floor Band / Moishe Nadir – Der Rebbe Elimelech

23. Gypsy Band – Der Rebbe Elimelech

24. Moscu: Karsten troyke & Trio Scho – Der Rebbe Elimelech

25. Israel: Der Rebbe Elimelech – Yiddish Songs