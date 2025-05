A Yiddishe Mame Collection

“My Yiddishe Momme” is a song written by Jack Yellen (words and music) and Lew Pollack (music), first recorded by Willie Howard, and was made famous in Vaudeville by Belle Baker and by Sophie Tucker, and later by the Barry Sisters. Sophie Tucker began singing “My Yiddishe Momme” in 1925, after the death of her own mother. She later dedicated her autobiography Some of These Days to Yellen, “A grand song writer, and a grander friend”. Sophie Tucker made ‘Mama’ a top 5 U.S. hit in 1928, English on one side and Yiddish on the B-side. Leo Fuld combined both in one track and made it a hit in the rest of the world.”

The song, in English and Yiddish, sadder in the original Yiddish than in the English translation, the mother implicitly symbolizes a sense of nostalgia for the “old world”, as well as guilt for having left it behind in assimilating into American society.

La historia de una canción: My Yiddishe Momme

“My Yiddishe Momme” es una canción escrita por Jack Yellen (letra y música) y Lew Pollack (música) y fue muy popular desde el principio. La primera versión grabada fue la de Willie Howard, uno de los primeros artistas abiertamente judíos de la escena teatral de Estados Unidos; pero se hizo famosa en el vodevil gracias a Belle Baker, una de las primeras estrellas de la radio. Sophie Tucker, considerada una de las actrices y cantantes más populares de Estados Unidos en la década de los 20, la incorporó en su repertorio en 1925, tras la muerte de su propia madre, y su disco ‘Mama’ estuvo en el top 5 de Estados Unidos en 1928, con una versión en inglés en el lado A y la original en ídish en el lado B.

Hay muchísimas versiones de esta canción, incluyendo traducciones al francés, el alemán y el español. Aquí les dejamos una rara e interpretación temprana, de 1929, a cargo de Yossele Rosenblatt, quien fue considerado el cantor más grande de su época, seguida de la letra de la canción en idish y una traducción al español.