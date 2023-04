Jewish Partisan Song – Zog Nit Keynmol

zog nit keyn mol, az du geyst dem letstn veg,

khotsh himlen blayene farshteln bloye teg.

kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho,

s’vet a poyk ton undzer trot: mir zaynen do!

Never say this is the final road for you,

Though leaden skies may cover over days of blue.

As the hour that we longed for is so near,

Our step beats out the message: we are here!