Como lo recuerda un

individuo auditivamente disléxico.

Oh Kinderlond du tzoiberlond

un ta him lin fry en

meh kum en zik du up bru en

stock ga nung ba neye yen Oh kinder kinder kinderlond

for kinder ag ga neag

meh speal en zick

meh leck en zick

me leng dag freg



La versión estándar de YIVO. Oh Kinderland du tsoyberland

Unter himlen fraye

Mir kumen zikh do upruen

Shtarken un banayen Oh más amable, más amable, Kinderland

Lejos más amable a Ganeydn

Mir shpiln zikh,

mir lernen zikh

Mir lebn do in freydn