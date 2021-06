Aba by Sarit Haddad

ילדה קטנה בתוך עולם גדול

שקצת נמאס לה לפחד

נושאת עיניה לשמיים

כבר אי אפשר לשתוק

כפות ידיה הן פתוחות

היא מזמינה חיבוק מהחיים

שבועטים קצת בברכיים

וכבר נמאס ליפול

אנא אלי שמע את קולי

תשלח ברכה ולא רק לי

כי כבר כלו המים

אל תשכחני זו הבת שלך

הלב נשבר אבא יקר

תיתן לי את הזכות גם להיות מאושרת

אל תעזבני היא נושאת תפילה

אבא אני עדיין חזקה ולא נשברת

אבל תשמור עליי תשמור שלא אפול

אבא אתה יודע שאותך אני אוהבת

הרי נתת לי הכל נתת בלי לשאול

אחרי הכל רק בזכותך אני קיימת

אבא גדול

ילדה קטנה בתוך עולם גדול

שלא למדה להתפלל

נושאת עיניה לשמיים

וכבר נמאס לצעוק

אנא אלי שמע את קולי

תשלח ברכה ולא רק לי

כי כבר כלו המים

אל תשכחני זו הבת שלך

הלב נשבר אבא יקר

תיתן לי את הזכות גם להיות מאושרת

אל תעזבני היא נושאת תפילה

אבא אני עדיין חזקה ולא נשברת

אבל תשמור עליי תשמור שלא אפול

אבא אתה יודע שאותך אני אוהבת

הרי נתת לי הכל נתת בלי לשאול

אחרי הכל רק בזכותך אני קיימת

אבא גדול

אבא היום כבר לא ילדה קטנה אני גברת

ורק תשמור עליי תשמור שלא אפול

רק בזכותך גם כשקשה לי מאושרת

.אבא גדול

ABA – Sarit Hadad

FATHER

Baleilot menasa lo nirdemet

Biglalcha kol dima melucha

Al tachshov sheani mitlonenet

Tfilati hi pashut lirotcha

Lechabek et haish shebecha

Pizmon:

Vehayalda haktana shehikarta

Hishtanta, mevina ktzat yoter

Abba, bo, vechazor kvar habayta

Sheneshev lefachot ledaber

Baleilot rak otcha medamyenet

Bechadri kan muli tmunatcha

Al tachshov she’ani mitalemet

Mechaka bechol yom leshuvcha

Im halev shepo’em et shimcha

Pizmon, twice

Vehayalda…

At night I try, but do not fall asleep

Every salty tear is because of you

Do not think that I am complaining

My prayer is simply to see you

To hug the man that is inside you.

Chorus:

And the little girl that you knew

Has changed and understands a bit more

Father, come and return home already

So that we can at least sit and talk.

At night I imagine only you

In my room your picture is here facing me

Do not think that I am ignoring you

I wait every day for your return

With the heart that beats your name

Chorus, twice

And the little girl…