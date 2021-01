Pripetshik-zingers @ Yugntruf Yidish-vokh, 2002

Pripetshik Singers / פּריפּעטשיק־זינגערס

Der debyut-kontsert / דער דעביוט־קאָנצערט

Binyumen Schaechter, Muzik-direktor

בנימין שעכטער, מוזיק־דירעקטאָר

Filmirt umformel, nisht redaktirt / פֿילמירט אומפֿאָרמעל, נישט רעדאַקטירט

An emeser kontsert (Beyle Schaechter-Gottesman) 0:00

Enge-bengenikes mir (Beyle Schaechter-Gottesman) 2:28

Tsipele (Moyshe Broderzon / Yisroyl Glatstein) 4:28

Yome, Yome (folkslid) 6:12

Kh’vil nisht geyn in kheyder (Sholem Aleichem / Yosef Cherniawsky) 8:55

Dos iz emes (Nokhem Yud / Yosef Cherniawsky) 11:34

Kh’bin a kleyner tshaynik; d”h, “I’m a Little Teapot” (english folkslid / yidish: Binyumen Schaechter) 13:44

Haykl-paykl; d”h, “Hokey-Pokey” (english folkslid / yidish: Binyumen Schaechter) 15:58

Geven a mol (english folkslid / yidish: Leibush Lehrer) 18:30

Miki-Mayzl (Shmuel Tsesler / Ben Yomen) 21:32

Dona, dona (Aaron Zeitlin / Sholem Secunda) 24:05

Lebn zol kolumbus (Boris Tomashevsky / Arnold Perlmutter, Herman Wohl) 26:23

Finf kleyne fingerlekh (Refoyl Finkel) 28:44

Kop, aksl, kni un fis; d”h, “Head, Shoulders, Knees and Toes” (english folkslid / yidish: ?) 30:46

Afn nil (Avrom Reisin / Michl Gelbart) 33:02

Yidish, oykh bakant vi “Vaserl” (Rukhl Schaechter / Perl Teitelbaum) 35:25

Mu asapru, oykh bakant vi “Mu adabru” (folkslid) 39:17

Yugnt-himen (Shmerke Kaczerginski / Basye Rubin) 44:19

Lomir geyn tsu dem bolshpil; d”h, “Take Me Out to the Ballgame” (Albert von Tilzer / yidish: Teddi Schwartz) 47:21

Amerike di prekhtike; d”h, “America the Beautiful” (Samuel Ward / yidish: Berl Lapin) 49:52

Bis: [vider] Mu asapru, oykh bakant vi “Mu adabru” (folkslid) 53:03

די פּריפּעטשיק־זינגערס: לאה װײַטמאַן, שפֿרה װײַטמאַן, אַרעלע װישװאַנאַט, מינע־ליפֿשע װישװאַנאַט, מלכּה־לאה װישװאַנאַט, דניאל־לוי שעכטער, ריינע־נחמה שעכטער

Di Pripetshik-zingers: Daneel Schaechter, Reyna Schaechter, Arele (Arun) Viswanath, Malke-Leye Viswanath, Meena-Lifshe Viswanath, Leye Whiteman, Shifra Whiteman

אויף דער יערלעכער

ייִדיש־װאָך

פֿון

יוגנטרוף – יוגנט פֿאַר ייִדיש

אין קאָפּייק, ניו־יאָרק

דעם 25סטן אויגוסט 2002

Af der yerlekher

Yidish-vokh

fun

Yugntruf – Yugnt far Yidish

in Copake, New York

Dem 25stn oygust 2002

דער װידעאָ איז אָן אונטערקעפּלעך

Der video iz on unterkeplekh

(This video has no subtitles, and no English translations otherwise)

אויב איר װילט זען נאָך פֿון די פּריפּעטשיק־זינגערס

קענט איר באַשטעלן זייער דאָקומענטאַר־/קאָנצערט־דע־װע־דע פֿון 2004

“!פּריפּעטשיק זינגט„

רעזשיסירט פֿון דזשאַש װאַלעצקי

https://jewishvideo.com/shop/ols/prod…

.װאָס האָט דערצו ברירהדיקע אונטערקעפּלעך און איבערזעצונגען

Oyb ir vilt zen nokh fun di Pripetshik-zingers

kent ir bashteln zeyer dokumentar-/kontsert-DVD fun 2004

“Pripetshik Sings Yiddish!” / “Pripetshik Zingt”

rezhisirt fun Josh Waletzky

https://jewishvideo.com/shop/ols/prod…

vos hot dertsu breyredike unterkeplekh un iberzetsungen.

:טאָמער האָט איר קשיות, שרײַבט אַ בריװל צו

Tomer hot ir kashes, shraybt a brivl tsu:

