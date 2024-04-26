Di Makes (The Plagues)
April 26, 2024/ByJewish Website/In/0 Comment
Source: YouTube
Words & Music, Voice: Asya Vaisman Schulman
Arrangement, Bass, Guitar, Organ, Toy Piano, Accordion, Melodica, Drums: Ilya Shneyveys
Art: Alexander Vaisman, Shura Vaisman
Animation: Shura Vaisman
2021
Captions available in Yiddish and transliteration with English translation. Choose your language by clicking on Settings.
Awarded 4th place in the New Yiddish Song category at the 2021 IMJBrasil Bubbe Awards.
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