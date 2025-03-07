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Search Results : connie fraNCIS

Tracks

Tracks
Album
Tzena, Tzena
Singer: Connie Francis
Composer:Issachar Miron,Julius Grossman,Mitchell Parish,Yekhiel Hagiz
Genre: Jewish Folk
Language: Hebrew
Duration: 1:54
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
A Yiddishe Mame
Singer: Connie Francis
Composer:Jack Yellen,Lew Pollack
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 4:08
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Ikh Hob Dikh Tzufil Lieb
Singer: Connie Francis
Composer:Alexander Olshanetsky,Chaim Tauber,Don Raye
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:16
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Sheyn Vi Di Levone
Singer: Connie Francis
Composer:Chaim Tauber,Yosef Rumshinsky
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:01
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Mayn Shtetele Beltz
Singer: Connie Francis
Composer:Alexander Olshanetsky,Jacob Jacobs
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:03
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
O Mayn Papa
Singer: Connie Francis
Composer:Geoffrey Parsons,John Turner,Paul Burkhard
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:24
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Anniversary Song
Singer: Connie Francis
Composer:Al Jolson,Saul Chaplin
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:56
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Oyfn Pripetshick
Singer: Connie Francis
Composer:Mark M. Warshavsky
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:48
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Hava Nagila
Singer: Connie Francis
Composer:Aryeh Levanon,Moshe Nathanson
Genre: Jewish Folk
Language: English
Duration: 2:56
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Yosl, Yosl
Singer: Connie Francis
Composer:Nellie Casman,Samuel Steinberg
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:29
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Vos Gheven Is Gheven
Singer: Connie Francis
Composer:David Meyerowitz
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:16
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM
Mamele
Singer: Connie Francis
Composer:Al Goodhart,Alex Alstone,Mitchell Parish
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:58
Jewish Favorites
Album: ID STM-84
Jewish Favorites Performer: Connie FrancisRecording Type: 33 1/3
Origin: United States
Label: MGM