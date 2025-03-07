Tracks
Tracks
Album
Tzena, Tzena
Singer: Connie Francis
Composer:Issachar Miron,Julius Grossman,Mitchell Parish,Yekhiel Hagiz
Genre: Jewish Folk
Language: Hebrew
Duration: 1:54
Composer:Issachar Miron,Julius Grossman,Mitchell Parish,Yekhiel Hagiz
Genre: Jewish Folk
Language: Hebrew
Duration: 1:54
A Yiddishe Mame
Singer: Connie Francis
Composer:Jack Yellen,Lew Pollack
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 4:08
Composer:Jack Yellen,Lew Pollack
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 4:08
Ikh Hob Dikh Tzufil Lieb
Singer: Connie Francis
Composer:Alexander Olshanetsky,Chaim Tauber,Don Raye
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:16
Composer:Alexander Olshanetsky,Chaim Tauber,Don Raye
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:16
Sheyn Vi Di Levone
Singer: Connie Francis
Composer:Chaim Tauber,Yosef Rumshinsky
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:01
Composer:Chaim Tauber,Yosef Rumshinsky
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:01
Mayn Shtetele Beltz
Singer: Connie Francis
Composer:Alexander Olshanetsky,Jacob Jacobs
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:03
Composer:Alexander Olshanetsky,Jacob Jacobs
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:03
O Mayn Papa
Singer: Connie Francis
Composer:Geoffrey Parsons,John Turner,Paul Burkhard
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:24
Composer:Geoffrey Parsons,John Turner,Paul Burkhard
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:24
Anniversary Song
Singer: Connie Francis
Composer:Al Jolson,Saul Chaplin
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:56
Composer:Al Jolson,Saul Chaplin
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:56
Oyfn Pripetshick
Singer: Connie Francis
Composer:Mark M. Warshavsky
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:48
Composer:Mark M. Warshavsky
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:48
Hava Nagila
Singer: Connie Francis
Composer:Aryeh Levanon,Moshe Nathanson
Genre: Jewish Folk
Language: English
Duration: 2:56
Composer:Aryeh Levanon,Moshe Nathanson
Genre: Jewish Folk
Language: English
Duration: 2:56
Yosl, Yosl
Singer: Connie Francis
Composer:Nellie Casman,Samuel Steinberg
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:29
Composer:Nellie Casman,Samuel Steinberg
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 2:29
Vos Gheven Is Gheven
Singer: Connie Francis
Composer:David Meyerowitz
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:16
Composer:David Meyerowitz
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:16
Mamele
Singer: Connie Francis
Composer:Al Goodhart,Alex Alstone,Mitchell Parish
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:58
Composer:Al Goodhart,Alex Alstone,Mitchell Parish
Genre: Jewish Folk
Language: Yiddish
Duration: 3:58